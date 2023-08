Sur le pont St-Germain, on y roule, on y roule

On roule à nouveau sur le pont St-Germain à Porrentruy. L’ouvrage est rouvert à la circulation depuis ce vendredi, après l’achèvement de travaux d’assainissement qui se sont étalés sur une année et qui ont nécessité une fermeture complète. Il s’agit donc d’un retour à la normale pour le chef-lieu ajoulot. « C’est une énorme satisfaction. Ça a été long pour la ville de Porrentruy, mais c’était utile. On va découvrir ce nouveau pont et espérer que l’ensemble des utilisateurs rende la vie plus simple à tout le monde », commente le maire Philippe Eggertswyler.

Les travaux sur le pont St-Germain – construit en 1970 – étaient devisés à 3,5 millions de francs. /rch