Le Rock’R a fait vibrer près de 6'000 personnes

Le Rock’R a le sourire. Le festival de musique s’est terminé tôt dimanche matin au parc du Pré de l’étang à Porrentruy. Les trois soirées ont fait recette, passant à peu près entre les gouttes. « On a eu de la chance », affirme la présidente du comité d’organisation Justine Bonvallat. La quinzaine de concerts a attiré entre 5'600 et 6'000 personnes, selon les organisateurs. Une troisième édition verra-t-elle le jour l’année prochaine ? « On doit en discuter avec le comité. L’envie est là ! », se réjouit, prudente, Justine Bonvallat. /mmi