L’architecture en noir et blanc de Sophie Burri exposée à Delémont

Lignes graphiques, cubes noirs et blancs, silhouettes éthérées : les photographies de Sophie Burri investissent la galerie de la FARB depuis le début du mois de juillet. L'habitante de Soyhières est dessinatrice en bâtiment et se forme à l'écobiologie de la construction. Elle est aussi férue de photographie. Elle mêle ainsi ses deux passions dans une exposition, visible à Delémont jusqu'au 20 août. Les clichés de Sophie Burri mettent en valeur des bâtiments, des rues, des installations extérieures : « J’ai grandi dans le monde de l’architecture, j’aime mettre en valeur les bâtiments que j’admire, construits par de grands architectes », raconte la jeune femme. Elle dit apprécier les édifices carrés et bruts : « Ce ne sont pas les bâtiments les plus écologiques par contre, ça contraste avec ma profession », s’amuse Sophie Burri.