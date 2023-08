Les scouts jurassiens au Jamboree ne cèdent pas à la panique

Lundi matin, plus de 5'000 campeurs américains et britanniques avaient décidé de quitter les lieux en raison des fortes chaleurs qui ont entraîné plusieurs centaines de malaises. « Forcément, ça instaure une ambiance particulière. Mais l’organisation met beaucoup de choses en place pour permettre aux participants de supporter la chaleur. Nous, les Suisses, avions déjà eu un voyage d’une semaine en Corée du Sud qui nous a permis de nous acclimater et de mieux supporter les grosses chaleurs avec des ressentis jusqu’à 37 degrés », explique Valentin Prétat. Des autobus climatisés, des camions frigorifiques chargés d’eau glacée et une aide de 5,3 millions de dollars ont été dégagés par les autorités pour faire face à la situation.





« Sur le terrain, ce n’est pas catastrophique »

Malgré les évènements, les scouts suisses ne cèdent pas à la panique et comptent bien terminer le Jamboree là où ils seront déplacés. « Les nouvelles dans les médias paraissaient assez catastrophiques et nos familles et amis se sont inquiétés. Mais sur le terrain, ce n’est de loin pas catastrophique, on arrive à profiter du camp et à vivre une aventure internationale. Les chiffres sur les malaises et hospitalisations, il faut les remettre en perspective. Nous sommes 50'000 ici. Si on fait un pourcentage, ce n’est pas très différent des camps que l’on organise en Suisse », nuance Valentin Prétat. « On est encore motivé à faire le camp, autant du côté de la délégation que des participants », conclut le Franc-Montagnard qui espère bien assister avec sa troupe à la cérémonie de clôture prévue le 11 août. /jpi