Les JMJ, « c’est un autre univers »

De larges sourires et de petits yeux, la semaine a été riche en événements pour les participants de la région aux Journées mondiales de la jeunesse. La vingtaine de jeunes sont rentrés ce mardi après un peu plus d’une semaine à Lisbonne. La capitale portugaise a accueilli un million et demi de pèlerins du monde entier à l’occasion de cette grande fête chrétienne. Au programme : de nombreuses rencontres, des groupes de paroles, des veillées et la messe célébrée par le pape. Oscar, rencontré à la descente du car à Porrentruy, retient « ce moment incroyable […] dans un autre univers ». Les rencontres avec les autres pèlerins ont marqué le petit groupe, tout comme le message délivré par le Pape, notamment sur l’écologie intégrale, souligne Matthias.

Après ces quelques jours aux JMJ, Elisa est confortée dans sa foi : « ça donne envie d’aller à l’Eglise et d’en être fière ».