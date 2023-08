Une récolte de fruits très inégale

Sur ses 350 damassiniers, une cinquantaine seulement sont correctement chargés. Une « petite année » en termes de quantité, mais de belles promesses sur la qualité selon le distillateur de Cornol. « Les fruits sont plus charnus que les années passées grâce aux pluies. Et on voit que le sucre est bien présent, notamment grâce aux périodes de fortes chaleurs. Ça augure d’un bon résultat lors de la fermentation et distillation ». La récolte des damassons et leur mise en tonneaux devraient durer encore une semaine alors que débutera sous peu celles des mirabelles. La distillation, elle, devrait démarrer mi-septembre. /jpi-jad