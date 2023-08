« Le Suicidé », la fête version Vol de Nuit

C’est la première fois que Marinel Mittempergher et Lucas Etique mettent en scène une pièce de théâtre : « On en avait tous les deux envie, mais on n’osait pas se lancer en solo… », admettent-ils. Après plusieurs mois de travail, ils estiment que leur duo a bien fonctionné, qu’ils se sont complétés, et qu’ils ont été raccords… notamment sur le choix du rôle principal, à savoir Célien Milani : « C’était lui, il avait tout pour jouer ce rôle », s’amuse Lucas Etique. Célien Milani a été à la fois reconnaissant et intimidé, puisqu’il n’a plus fait de théâtre depuis 5 ans (ndlr : il pratique l’impro) et que le texte était conséquent. Or, la profondeur de son personnage a su le séduire.