Porrentruy veut développer le secteur Bacavoine Est

Un secteur aux portes de la vieille ville de Porrentruy retient l’attention de la municipalité. Le plan spécial Bacavoine Est a été déposé la semaine dernière à l'administration et publié dans le Journal officiel. Le délai d’opposition court jusqu’au 4 septembre. Le site de 18'500 m2 se trouve entre le cours d’eau et la route de Courgenay. Il comprend les anciens entrepôts Warteck, en partie rénovés, et le bâtiment protégé de l’Onivia dont la dépollution vient d’être terminée. La planification projette de densifier ce secteur pour permettre à d’autres activités de se développer. La mixité est ici recherchée : logement groupé, petit artisanat et service, ainsi qu’un parking souterrain et des chemins dédiés à la mobilité douce. Le Bacavoine devrait aussi subir une revitalisation.

C’est que la zone mérite la plus grande attention. « C’est un site stratégique qui est vaste », précise Julien Parietti. Le conseiller municipal en charge de l’urbanisme évoque son emplacement à proximité de la vieille ville et des commerces, mais aussi le long de la route de Courgenay, un axe très fréquenté. La municipalité veut à travers le Plan spécial donner « les moyens à un promoteur de développer quelque chose de concret et de très intéressant pour Porrentruy ». /ncp