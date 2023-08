Prise multiple pour les douaniers à Porrentruy

Les douaniers mettent la main sur plusieurs objets illicites à Porrentruy. Dans un contrôle à proximité de l’autoroute le 29 juillet dernier, un automobiliste accompagné de deux passagers, tous âgés de 19 à 21 ans, a été intercepté par une patrouille. Des bijoux de provenance douteuse, des armes non autorisées et des stupéfiants en faible quantité ont été trouvés en leur possession, selon une annonce faite ce jeudi par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Lors de la fouille du véhicule et des effets personnels de ses occupants, il s’est avéré que les trois comparses étaient en possession d’une matraque télescopique et d’un couteau à ouverture automatique non autorisés. Pour ces armes ainsi que pour d’autres, également mises en sûreté, il manquait notamment une autorisation d’importation. Près de 30 grammes de hachisch ont également été trouvés. Des bijoux de provenance douteuse ont été retrouvés dans une boîte de conserve à double fond où se trouvait une partie de la drogue. Une fouille plus approfondie a permis de découvrir un taser, 1,7 gramme de cocaïne et 4,1 grammes de MDMA, le tout dissimulé dans le compartiment à lunettes entre les deux pare-soleils du véhicule.

Les stupéfiants, les armes et les bijoux ont été remis à la police cantonale jurassienne qui a ouvert une enquête afin de déterminer la provenance du matériel saisi. /lge