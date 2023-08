La musique au cœur de la saison culturelle prévôtoise

La musique sous différentes formes va rythmer la nouvelle saison du Centre culturel de la Prévoté Moutier (CCPM). Neuf évènements sont programmés entre la rentrée de septembre et Noël, guidés par le fil rouge "Musique Maestro". La musique s'invitera dans les pièces de théâtre, les spectacles pour enfants, ou même une conférence spectacle sur le plus grand luthier de tous les temps Antonio Stradivari. « La musique est importante au cœur de notre vie, on a tous un petit air qui nous trotte parfois dans la tête, certains chantent dès le matin ou sous la douche. J’espère que la musique donnera aux gens l’envie de venir aux spectacles. De plus en plus d’œuvres, notamment dans le théâtre, recourent à la musique live sur scène », dépeint l'animatrice du CCPM Brigitte Colin.