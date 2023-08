Midi actif revient pour une 17e édition

La pause de midi comme créneau sportif. Voilà ce que propose Midi actif, un programme organisé conjointement par la Fondation O2 et l’Office jurassien des sports. Avec 33 activités différentes, ce projet a pour objectif de promouvoir la pratique du sport grâce à la mise en place de différents cours entre 12h et 12h15 et entre 13h et 13h15 à Porrentruy, Delémont et aux Franches-Montagnes.

Le programme des deux prochaines sessions comprend les activités qui ont connu le plus de succès jusqu’ici telles que le yoga ou le badminton et d’autres, plus inédites telles que l’aquabike ou la zumba. Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès ce vendredi 11 août via le site de l’Office des sports ou sur le Guichet virtuel du canton. Les frais d’inscription se situe entre 80 et 100 CHF pour 12 activités, afin d’assurer un « programme de qualité qui s’autofinance ».

Retrouvez le programme complet ainsi que des informations supplémentaires sur le site de l’Office des sports et sur celui de la Fondation O2. /comm-jad