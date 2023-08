Le Marché-Concours, point de rendez-vous de jeunes éleveurs passionnés

La Halle-Cantine à Saignelégier était en ébullition ce samedi matin. 360 juments et poulains ont défilé devant les juges lors des expositions de chevaux au Marché-Concours. Un moment phare pour les éleveurs et les éleveuses de la seule race indigène de Suisse venus présenter leurs animaux. Nous en avons rencontré quatre, âgés de 27 à 36 ans, et qui appartiennent à la nouvelle génération d’éleveurs. Florian Berger des Bois, Yannick Boillat de Muriaux et son amie Daniela Steiner originaire de Liesberg ainsi qu’Armand Froidevaux de La Theurre racontent leur métier, leur passion et leur amour pour le cheval franches-montagnes. /nmy