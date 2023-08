Le marathon de natation se poursuit à Moutier

Les bassins de la piscine de Moutier ont connu une nuit agitée, mais dans le bon sens du terme. Depuis vendredi soir 20h, les nageurs fendent les lignes d’eau dans le cadre des « 24h de la piscine de Moutier ». Pour cette deuxième édition, une centaine de sportifs amateurs et chevronnés ont répondu présents. Par équipe de six à dix, ils se sont relayés toute la nuit. Manuel Hennet de l’équipe des Bronzés était au bord de l’eau samedi matin pour motiver les troupes, malgré les averses matinales et le manque de sommeil. Il a nagé de 2h30 à 3h30 et même s’il a un bus aménagé pour dormir, il avoue que la nuit n’a pas été très reposante.