La graine de l'énergie renouvelable à Mont-Soleil

Mont-Soleil s’ouvre au monde

La PhD Summer School de Mont-Soleil, pilotée par l'EPFL à Lausanne et la Haute école spécialisée bernoise, permet de faire rayonner la région sur la scène internationale. La semaine écoulée a notamment fait éclore un accord de collaboration entre l'école doctorale régionale et l'Université des Sciences et de l'Environnement de Wroclav, en Pologne. Alfred Rufer relativise toutefois « c’est quand même très sectoriel, on est une très petite communauté ». Le professeur s’est réjoui néanmoins que lors d’une rencontre académique en Suède, un interlocuteur lui lance : « I know you, we met in Mont-Soleil » (‘Je vous connais, on s’est rencontré à Mont-Soleil ’ ). Une petite anecdote qui montre que l’énergie dégagée sur les hauteurs de la région traverse aisément les frontières. /nme