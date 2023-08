Déjà la rentrée pour les élèves de la maturité bilingue à Laufon

Une quinzaine d’élèves jurassiens ont déjà repris le chemin de l’école. Alors qu’elle aura lieu la semaine prochaine dans le Jura, la rentrée scolaire s’est déroulée lundi pour les adolescents qui sont inscrits à la maturité bilingue à Laufon. Cette filière unique en Suisse accueille cette année 35 nouveaux élèves répartis en deux classes. La moitié provient du canton du Jura, l’autre de la région de Bâle-Campagne. Markus Leuenberger a succédé cet été à Isidor Huber à la tête du gymnase de Laufon. La maturité bilingue revêt une importance particulière aux yeux du nouveau recteur. « C’est l’une des raisons qui m’ont poussé à poser ma candidature. Pour moi, le bilinguisme est une conviction. Je souhaite continuer le travail génial qui a été entrepris par Isidor Huber », explique Markus Leuenberger. Ce dernier a d’ailleurs travaillé autour du bilinguisme lors de ses études à Bâle et à Neuchâtel.





Des germanophones plus réticents

Markus Leuenberger évoque une « bonne moyenne » en ce qui concerne les effectifs de cette volée 2023. La maturité bilingue suscite toujours un fort engouement même si le recteur estime que l’intérêt est plus présent côté jurassien que côté bâlois. « Le courage de s’immerger dans le français manque un peu chez les élèves germanophones. On doit faire davantage de publicité. Il faut les motiver un peu plus que les élèves francophones », indique le nouveau responsable du gymnase de Laufon. Markus Leuenberger reconnait qu’il faut du courage pour se lancer dans une telle filière. Le recteur rappelle toutefois que des tandems bilingues sont formés dans chaque classe pour s’entraider.