Fréquentation en hausse pour les Jardins du dessin

Les Jardins du dessin de Delémont’BD ont fédéré un large public. La 3ème édition des expositions en plein air qui s’est achevée dimanche a rassemblé plus de 17'000 personnes en deux mois, selon les estimations des organisateurs. La fréquentation a ainsi connu une augmentation de près de 40% par rapport à l’an dernier. La hausse s’explique notamment par une météo plus clémente et par le bon fonctionnement du bouche-à-oreille. Les visiteurs sont venus principalement de tout le pays – et plus particulièrement de Suisse alémanique - mais aussi de France voisine. Un important public scolaire issu de plus de 100 classes d’élèves a également admiré les 25 expositions de bande dessinée, de dessin de presse et d’illustration qui étaient proposées en vieille ville de Delémont. /comm-fco