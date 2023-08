La montre Hermès voit plus grand au Noirmont

La montre Hermès veut se développer au Noirmont. Un projet de transformation et d’agrandissement de la manufacture horlogère a été publié récemment dans le Journal officiel. Il prévoit également un réaménagement extérieur ainsi qu’une optimisation des places de parc et des flux de déplacement. De nouvelles cases de stationnement devraient aussi être créées à l’intérieur. L’objectif de ce projet est d’augmenter la capacité de production, selon la directrice stratégie et communication, Juliette North. À ce stade, la société ne souhaite pas indiquer si de nouveaux emplois seront créés. L’usine du Noirmont est active dans la fabrication de boîtes et de cadrans de montres. L’entreprise espère terminer ces travaux d’agrandissement dans le courant 2025. /alr