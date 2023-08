Le Royal dévoile son programme du deuxième semestre

Pour arriver aux 10 spectacles proposés, les responsables de la programmation ont chacun leur spécialité : humour ou concert par exemple. Comme les spectacles sont fixés longtemps à l’avance, il arrive parfois qu’une collision de dates se fasse avec un autre organisateur de la région, comme avec le Centre de Culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL). Le Royal accueillera Philippe Ligron le 30 septembre pour le spectacle « C’est moi le chef, non c’est moi… ». À Saint-Imier, le jour précédent, le chef-historien de la gastronomie et animateur radio mènera une conférence. La même personne mais pas pour les mêmes sujet et format. Ce n’est toutefois pas un problème pour les deux centres culturels qui ont décidé de se promouvoir mutuellement.