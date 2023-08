Le pumptrack en mode compét’

Qui seront les premiers champions jurassiens de Pumptrack ? Réponse ce dimanche à Courtételle. La Fondation Jura Bike Park organise cette manifestation sur sa piste mobile, qui voyage à travers tout le canton depuis dans ans. A vélo ou en trottinette, les enfants de 3 à 14 ans pourront se défier et aussi s’amuser sur les différents postes montés pour l’occasion. L’inscription est gratuite. Les participants doivent porter un casque et s’élancent seuls sur le pumptrack. Ce contre-la-montre permet d’assurer la sécurité des jeunes cyclistes. « Les enfants vont tourner de manière individuelle sur la piste », indique Arnaud Maître. Le président de la Fondation Jura Bike Park précise que cet événement se veut ludique : « ça fait un moment qu’on réfléchit à organiser un événement pour encore plus faire connaître la pratique du pumptrack ». D’autres activités attendent les participants : des sauts, des bascules, des obstacles, un jeu de coince-coince. Arnaud Maître décrit cette future manifestation comme « une grande fête autour du vélo ».

La piste est ouverte dès dimanche 8h. Les compétitions démarrent à 9h. L’inscription est gratuite. Détails des horaires ici . /ncp