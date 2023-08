Sortie de route à Porrentruy

Une automobiliste a été légèrement blessée lors d’un accident de la route lundi après-midi à Porrentruy. Vers 15h, la conductrice a emprunté le giratoire du Voyeboeuf, à la route de Courgenay. En sortant du rond-point en direction de la ville, elle s’est déportée sur la droite, a franchi le trottoir et violemment heurté une barrière métallique. La blessée a été prise en charge par une ambulance. Le Centre de renfort de Porrentruy est intervenu sur le véhicule et autour, en raison d’une légère fuite d’hydrocarbures, avec 4 véhicules et 7 hommes.



Une enquête devra établir les causes de l’accident. /comm-lad