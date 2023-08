Des activités rien que pour les enfants

Les jeunes de Moutier peuvent profiter dès mercredi d’un festival rien que pour eux. Il s’appelle Quartier des enfants, se déroulera jusqu’à vendredi dans le secteur de Chantemerle et se destine aux 6-12 ans. L’idée est venue de Charles-André Konaté, 15 ans. Il met sur pied ce festival d’activités sportives, culturelles, artistiques et citoyennes avec le Service de la jeunesse et des actions communautaires, le SEJAC. Le but est de dynamiser le quartier où il a grandi. « Etant plus petit, j’aurais aimé qu’il y ait ce genre de choses dans ce quartier », explique Charles-André Konaté.