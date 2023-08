Un peu plus de biodiversité à la gare de Delémont

« Delémont gare verte » franchit un nouveau cap. Après la pose d’ombrière sur le parking P+R, c’est au tour du parking nord d’être en travaux. Les CFF débutent ce mercredi la désimperméabilisation de cet espace de stationnement. Le chantier devrait être terminé fin novembre. En remplaçant le goudron par des pavés perméables, l’eau pourra s’écouler ce qui va améliorer la qualité du sol. Autre conséquence appréciable : la lutte contre les ilots de chaleur. Violeta Alcaide, cheffe de projet immobilier aux CFF, précise que la suppression d’espace goudronné doit permettre de « maintenir une température plus confortable et une sensation de chaleur plus agréable pour les utilisateurs ».

L’ex-régie fédérale a pris conseil auprès des autorités communales delémontaines pour sélectionner des pavés déjà présents sur d’autres sites de la capitale. Les services de la ville ont également apporté leur expérience quant aux espèces végétales à planter dans les futurs espaces verts. En utilisant des plantes indigènes, les CFF partent du principe qu’elles seront appréciées par la faune de la région. Les travaux doivent prendre fin au printemps 2024. Violeta Alcaide rappelle toutefois que les gares, comme celle de Delémont, sont soumises à de nombreuses contraintes techniques. Il s’agit donc de faire au mieux. /ncp