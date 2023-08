Le programme de la Braderie de La Chaux-de-Fonds est connu

Vendredi, le coup d’envoi sera donné par le repas officiel où 250 personnes sont attendues. Dès 19h, un « moment de partage exclusif » sera proposé à la population, à savoir une présentation de l’équipe du HCC. Dans la soirée, à 20h30, deux concerts seront organisés simultanément, ceux du groupe de rock chaux-de-fonnier Seriously Serious sous le préau d’Espacité et du groupe Sembalekuï sous la grande tente. Un DJ se produira ensuite jusqu’à 3h du matin.

Treize compagnies et deux groupes de musique se produiront à deux reprises samedi entre 14h et 19h sur l’avenue Léopold-Robert, soit six représentations chaque heure. Le rock sera également à l’honneur samedi soir, avec un concert du groupe biennois November-7.

La grande parade aura lieu dimanche à 14h, suivi d’une déambulation de toutes les compagnies sur le Pod à 16h15. La manifestation se terminera avec un concert de Junior Tshaka.

Abandonnée par la fête depuis plusieurs années, la place de la Carmagnole reprendra vie cette année. Trois restaurateurs du lieu ont uni leurs efforts pour offrir à la population un endroit dédié à l’esprit vintage, avec terrasse, musique, DJs et danse.