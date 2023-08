Un Jurassien au service des Suisses en Suède

La carrière de Dylan Voirol a pris un nouveau tournant : après avoir été garde pontifical puis huissier du chancelier de la Confédération, ce Jurassien est devenu spécialiste consulaire en Suède. Il a rejoint l’Ambassade de Suisse à Stockholm, où il s’occupe des quelques 20'000 Suisses qui vivent dans les pays nordiques et les pays baltes : « Je suis en charge de la partie administrative de la vie des Suisses de l’étranger », explique-t-il. « Renouvellement de passeport, changement d’état civil… Je gère aussi des cas de protection consulaire quand nos Suisses sont en danger », ajoute le Jurassien.





Un travail humain

Dylan Voirol dépend désormais du Département des affaires étrangères. S’il travaille principalement à Stockholm, il est aussi amené à voyager vers d’autres capitales nordiques, comme Oslo ou Helsinki. « On travaille avec des guichets, on a des visiteurs... C’est un travail humain, on rencontre du monde pour du conseil à la clientèle ! », déclare Dylan Voirol.