Un nouveau local pour les vélos à St-Ursanne

St-Ursanne dispose désormais d’un pôle de mobilité douce. Un local pour stocker, réparer, laver et recharger les vélos a été créé pour les cyclistes de passage, selon un communiqué transmis mercredi. Le projet est porté par la commune de Clos du Doubs. Il a été réalisé en collaboration avec un magasin de vélos de la Vallée et un hôtel de la place.

Ce nouveau hub mobilité répond à une « demande en augmentation » d’après Jura Tourisme et TalentisLAB qui ont accompagné les autorités dans la concrétisation de cette mesure. Les touristes et autres visiteurs sont toujours plus nombreux à arriver à St-Ursanne avec un vélo et donc à rechercher un endroit pour y stocker leurs deux-roues à l’abri et en sécurité. La cité médiévale se situe d’ailleurs sur le parcours de plusieurs itinéraires à vélos nationaux.





Un label pour les hôtels

Le local est accessible à tout le monde et en particulier aux clients des hôtels de St-Ursanne. En mettant ce lieu à disposition, les différents établissements peuvent prétendre au label « Swiss Bike Hotel ». Des articles dédiés aux deux-roues pourront, par ailleurs, prochainement être achetés dans ce local de manière autonome via un site internet.

Notez qu’une autre action touristique s’est récemment concrétisée à St-Ursanne. Des travaux ont été réalisés sur le sentier pédestre entre la gare, la Maison du tourisme, la plage et le centre ancien de St-Ursanne. L’objectif était d’améliorer la qualité du tronçon. /comm-alr