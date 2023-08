Une période tourmentée pour les soins à domicile jurassiens

La Fondation pour l’aide et les soins à domicile du canton du Jura (FAS) traverse une période difficile. Alors qu’elle observe depuis plusieurs années un recul du nombre de patients, la FAS rencontre des problèmes liés à son financement. Elle doit également faire face à la pénurie de personnel qui touche tous les acteurs de la santé. Une réorganisation initiée l’an dernier a, par ailleurs, suscité des départs et le dépôt d’une interpellation au Parlement jurassien. Les défis sont nombreux et la fondation en appelle aujourd’hui à l’aide de l’État.

Concrètement, l’institution peine de plus en plus à couvrir ses coûts. La FAS a bouclé 2022 avec un déficit d’environ 380'000 francs. Selon son directeur, Ian Hennin, le système de financement actuel ne permet plus d’exécuter les différentes missions confiées par l’État. La fondation a donc sollicité l’appui du canton du Jura. « Nous avons proposé de procéder à une analyse complète pour identifier des solutions », indique Ian Hennin.