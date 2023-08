Courtételle et Courroux bons élèves en matière de santé

Les communes de Courtételle et Courroux reconnues pour leur engagement. Elles se voient réattribuer le label « Commune en santé », coordonné dans le Jura par la Fondation O2, pour cinq années supplémentaires. Ce label intercantonal, soutenu par Promotion Santé Suisse, propose aux communes de les accompagner dans la prévention et promotion de la santé, notamment par la valorisation et la réalisation d’un bilan des mesures existantes prises en ce sens. Avec 33 mesures, comme la construction de parcs à vélos, la mise en place de cours de gymnastique pour séniors ou encore la distribution de collations saines à l’école, Courtételle reste labélisé trois étoiles. La commune de Courroux, quant à elle, se voit attribuer une troisième étoile, notamment grâce à la mise en place de onze mesures supplémentaires comme le développement de l’école en forêt, la gestion des déchets ou la mise en place de formations pour l’usage du défibrillateur.

Courtételle et Courroux figurent parmi les cinq communes jurassiennes labélisées trois étoiles aux côtés d’Alle, Boncourt et Delémont. /comm-jad-the