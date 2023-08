L’écoquartier de Delémont désormais sur de bons rails

Les tensions autour de l’écoquartier de Delémont sont retombées. Le Conseil communal indique dans sa réponse à une question écrite publiée jeudi que le chantier suit le rythme prévu. Il souligne que les différentes questions en suspens avec le promoteur ont pu être réglées. Pour rappel, divers litiges avaient opposé les deux parties. La Juge administrative avait même été saisie. La conseillère de ville PCSI Suzanne Maitre-Schindelholz avait demandé à l’exécutif d’établir un bilan intermédiaire.





Une vingtaine de logements déjà occupés

L’exécutif indique que la Municipalité n’a plus eu à intervenir dans le déroulement du chantier. Les questions en suspens ont donc pu être closes à la satisfaction de toutes les parties. Selon le Conseil communal, les conventions et contrats nécessaires ont été signés en ce qui concerne notamment la répartition des frais d’équipement et la fourniture énergétique. L’exécutif ajoute qu’environ 25 logements sont déjà occupés. Il y voit un signal positif pour le développement du quartier. Un suivi se fait de manière régulière entre le promoteur et la ville. Un audit de départ a déjà eu lieu dans le cadre du label Cité de l’énergie. Un second devrait intervenir cet automne pour faire un bilan de la mise en exploitation des premiers immeubles.

En ce qui concerne la biodiversité dans les espaces extérieurs, le Conseil communal souligne que le promoteur s’est engagé à remplir ses obligations conformément au plan spécial et au permis délivré.

La ville ajoute qu’un comité de quartier ou une association pourrait être mis en place pour discuter des questions de vie commune et animer le quartier. /alr