16 retraits de permis en juillet dans le Jura

La police cantonale jurassienne a publié vendredi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de juillet 2023. Plus de 55'000 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles et semi-stationnaire ce mois-ci. Un conducteur a été dénoncé pour délit de chauffard et 16 ont fait l’objet d’un retrait de permis. 47 autres ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public, tandis que 1’919 amendes d’ordre ont été distribuées.

Les chiffres font état d’une baisse du nombre de conducteurs contrôlés sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, par rapport au mois précédent. Ils étaient respectivement 11 et 3 à avoir été pincés après un contrôle policier. /comm-cto