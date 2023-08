Les députés jurassiens chaussent les crampons à domicile

Le Jura sera ce samedi la terre d’accueil du 37e Tournoi de football des Parlement cantonaux. La compétition se déroulera aux Prés-Roses, à Delémont, et réunira 19 équipes (18 cantons et 1 équipe parlementaire du Liechtenstein). Environ 320 députés et accompagnants vont participer à l’événement.

Le Parlement jurassien sera bien sûr de la partie à domicile. L’an dernier, il s’était classé 12e sur 20 à Lugano, au Tessin. « L’objectif est de terminer 11e comme il y a une équipe de moins. Mais avec l’équipe qu’on a, si on n’arrive pas dernier, je serai très heureux », clame le député Rémy Meury, président du comité d’organisation.

Le tournoi à Delémont commencera à 9h15. La finale est prévue à 14h45.