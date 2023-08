Rénovation en vue pour une place de jeux de Develier

Une place de jeux de Develier devrait prochainement subir un coup de jeune. La commune vadaise a publié vendredi dans le Journal officiel un projet de transformation et de rénovation pour l’installation située à la route de Courtételle. Les autorités souhaitent également réaliser un espace de rencontre avec un couvert et un point d’eau. Des cheminements piétons et des plantations d’arbustes et d’arbres sont aussi prévus, ainsi que la pose de barrières. Le délai de dépôt public court jusqu’au 20 septembre. /alr