Une nouvelle rentrée scolaire pleine de défis

Lundi, 11'622 élèves vont reprendre le chemin de l’école dans le canton du Jura. Plus de 6'000 iront à l’école primaire, 2'300 à l’école secondaire et 3'300 dans des établissements du secondaire II. Le Service de l’enseignement est donc prêt à vivre une nouvelle année qui réservera de nombreux défis. L’amélioration de la grille horaire à l’école secondaire, l’intégration des nouvelles technologies par le biais du plan d’action numérique et les réformes au sein des divisions font partie des nouveautés pour cette rentrée, selon les informations transmises vendredi matin lors de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée organisée par les autorités cantonales.





Des discussions et une gestion de la violence renforcée

Afin de partir sur de bonnes bases, le chef du département ainsi que le chef du Service de l’enseignement souhaitent organiser un échange avec les enseignants dans chaque établissement. Cette mesure avait déjà été mise en place lors de l’année scolaire 2017-2018.

Les autorités souhaitent également empoigner la problématique de la violence à l’école. Un groupe de travail spécialement constitué sera chargé de trouver des solutions innovantes. L’objectif est de créer un environnement d’apprentissage sûr et harmonieux.





Des nouveautés dans l’organisation

Le canton du Jura veut également améliorer la grille horaire de l’école secondaire. Un groupe de travail a été mis sur pied pour redéfinir les options et l’attribution des matières. L’objectif de cette démarche est de proposer un cursus de formation adapté aux nouvelles orientations de la formation post obligatoire, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux élèves pour leur avenir.

L’idée est également de poursuivre le plan d’action numérique qui a été lancé l’an dernier. Il s’agit d’un processus qui a pour but d’intégrer les nouvelles technologies de manière pertinente et efficace dans le processus éducatif.

Au sein des différentes divisions, des réformes nationales sont mises en œuvre. Au sein de la division commerciale, l’enseignement passe désormais par des compétences opérationnelles, via une plateforme numérique. À l’École de culture générale, un nouveau plan d’étude-cadre entre en vigueur à la rentrée. Cette révision permettra aux élèves d’obtenir un certificat dans deux domaines professionnels. Un nouveau domaine « Musique et Théâtre » leur sera également proposé. /lge