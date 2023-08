Conte et compagnies de retour dans les salles

Conte et compagnies est de retour. Désormais entre les mains du Centre culturel du district de Porrentruy, le festival transfrontalier propose sur sol jurassien 12 rendez-vous du 19 septembre au 8 octobre, autant sur le Territoire de Belfort. Après la dissolution de l’association qui gérait cette manifestation, le CCDP s’est vu octroyer sa gestion en début d’année. La nouvelle coordinatrice a eu fort à faire pour organiser cette 14e édition. Audrey Jubin cite notamment la prise de contact avec les partenaires français, mais aussi avec les partenaires de la région. Elle note d’ailleurs que de nouveaux lieux accueillent un spectacle, comme l’Espace La Velle au Noirmont ou la librairie Le vente se lève à St-Ursanne. Quant au programme, la coordinatrice a souhaité créer un fil conducteur entre les différentes représentations. « Je tiens à proposer des spectacles et des événements qui sont beaux et poétiques mais en même temps qui questionnent, qui mettent des étincelles dans le cerveau », précise Audrey Jubin. Elle cite par exemple le spectacle Des larmes d’eau douce (7 octobre à l’Inter, Porrentruy) qui évoque l’esclavage des enfants et les questions climatiques, ou encore Moby Dick (29 septembre au Café du soleil, Saignelégier) qui interpellent le spectateur sur l’identité du monstre.