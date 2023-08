Juride célèbre 20 ans de freeride

Vingt ans qu’ils « déplacent des tas de terre ». Les membres de l’association Juride fêtent cet anniversaire ce samedi à Mervelier dès 11h avec des démonstrations de vélo freeride, des compétitions amicales et des concerts en soirée. La piste a été inaugurée en 2003. Depuis, de nombreuses améliorations y ont été apportées. « Ça fait 20 ans qu’on travaille dessus à, comme on le dit vulgairement, bouger des tas de terre pour chaque fois améliorer le saut pour qu’il soit le mieux possible et on arrive gentiment à un très beau bike park », relève le président de Juride, Nicolas Marquis. L’association peut compter sur une cinquantaine de membres, dont plus de la moitié à moins de 15 ans. Nicolas Marquis précise que ces jeunes sont très motivés et s’investissent au sein du comité.





Demandez le programme !

Juride a mis sur pied plusieurs animations pour mettre en valeur leur sport.