La pression sur les terres franc-comtoises

Un agriculteur d’Ecurcey, proche de Damvant, déplore que « sur le canton d'Hérimoncourt, on a perdu plus de 1000 hectares ». Nicolas Bucher estime que le Territoire se fait grignoter petit à petit : « on se fait spolier ! ».





Un mécanisme précis avant la vente

Du côté suisse, on s’est battu pour faire reconnaître le CFC d’agriculteur ce qui permet d’acquérir des terres en France. Car comme en Suisse, un terrain ne peut pas être vendu à n’importe qui. La commission foncière française régit les transactions qui sont soumises à différentes règles. François Monin, directeur d’AgriJura, indique que le premier critère est la formation de l’agriculteur. Puis c’est la grandeur de l’exploitation qui est prise en compte, dans le but de favoriser le plus petit. Et c’est là que l’administration française peut faire mieux, puisque les terres exploitées en Suisse ne sont pas comprises dans le décompte. François Monin rappelle que les agriculteurs helvétiques ne sont pas opposés à ce changement.