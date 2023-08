Les Emibois à l’heure des contes

Raconteurs et raconteuses ont rendez-vous aux Emibois. Le Festival de Contes mis sur pied par l’association Arôme Rouge fait son retour à la fin du mois pour sa 11e édition. Durant trois jours, il proposera sept spectacles. Avec par exemple une réinterprétation du Petit Chaperon Rouge ou un conte basé sur la vie de Frida Kahlo. Les conteuses et conteurs viennent de Suisse, de France et de Belgique. « Nous fonctionnons au coup de cœur, explique Geneviève Boillat, membre d’Arôme Rouge. Nous programmons des spectacles que nous avons vus, certains artistes que nous connaissons nous contactent également. » Et contrairement aux idées reçues, les contes ne sont pas réservés aux enfants, bien au contraire. « C’est clairement notre volonté dans ce festival d’amener des contes également destinés aux adultes et aux jeunes. Pour casser un peu cette image, qui évolue toutefois. »





« Il y a de plus en plus de conteurs professionnels »

La manifestation se tient tous les deux ans depuis 2003, elle fête donc 20 ans d’existence. En deux décennies, le monde du conte a beaucoup évolué comme l’explique Geneviève Boillat. « Il me semble qu’aujourd’hui il y a de plus en plus de lieux dans lesquels on propose du conte. On remarque également que la matière a évolué. On ne raconte plus seulement des histoires ou des légendes traditionnelles, mais aussi des récits de vie ou des mélanges entre les deux. Ce sont vraiment des créations de spectacles. »





Des contes en mouvement

Les spectacles se passeront essentiellement à la colonie de Boncourt aux Emibois, mais pas seulement. Plusieurs contes franchiront les portes du bâtiment pour profiter de l’air extérieur. Une balade contée s’intéressera aux arbres et aux oiseaux. Samedi, deux conteurs jurassiens s’en iront à la rencontre des passants du marché de Saignelégier pour leur conter leurs histoires. « L’objectif est ici de décentrer le festival et d’aller vers les gens à la manière d’artistes de rue. » Le festival se tiendra du 31 août au 2 septembre. L’entrée est aux différents spectacles est à prix libre. /tna