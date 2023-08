Du neuf dans la formation post-obligatoire jurassienne

Les écoles vont à nouveau voir déferler des dizaines d’élèves. Le retour en classe, c’est lundi pour 11'622 enfants et jeunes adultes dans le Jura. La formation post-obligatoire a quelque peu évolué au cours de l’été à la suite de réformes nationales qui visent à suivre les évolutions des besoins du marché. Ainsi au sein de la Division commerciale, les étudiants vont travailler en termes d’objectif et non plus par branche. « On sera plus dans une logique d’avoir un objectif, en l’occurrence un objectif commercial, et de dire, on va travailler différents thèmes pour y arriver », souligne le ministre de la Formation. Martial Courtet relève encore la bonne participation des enseignants pour mettre en place cette nouvelle structure de cours.





Deux domaines, au lieu d’un

A l’Ecole de culture générale de la Division santé-social-arts à Delémont, aussi un nouveau plan d’étude entre en vigueur cette année. Les élèves pourront obtenir à l’avenir un certificat dans deux domaines professionnels, contre un jusqu’à présent. Cette formation devient ainsi plus attractive, selon le ministre Martial Courtet. De plus, un nouveau domaine fait son apparition : Musique et Théâtre. Cette option a été rendue possible grâce à la collaboration avec le Théâtre du Jura. /ncp