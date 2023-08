Le TCS s’invite sur vos smartphones pour la rentrée scolaire

Les élèves de la région retrouveront lundi les bancs de l’école. Les conducteurs sont donc appelés à faire preuve d’une prudence supplémentaire sur les routes. Pour les y aider, le TCS lance une nouvelle offre, baptisée « Safe2School Alert ». Il s’agit d’un message qui est envoyé via WhatsApp et qui avertit les usagers de la route que les écoliers sont de retour. Le choix de passer par cette application tient du fait que son utilisation est largement répandue, explique Laurent Pignot, porte-parole du Touring Club Suisse : « Tout le monde regarde son WhatsApp le matin avant de sortir de chez soi. C’est vraiment le bon canal pour transmettre ce message et faire de la prévention », détaille-t-il.

Les personnes intéressées à recevoir ces notifications n’ont qu’à se rendre sur le site du TCS pour y scanner un code QR. Dès lors, les utilisateurs seront informés de chaque début de rentrée scolaire dans leur région, puisque le système se base sur le lieu de domicile pour envoyer des messages. Pour l’heure, il n’est toutefois pas encore possible d’être averti par ce canal des dates dans d’autres cantons, explique Laurent Pignot :