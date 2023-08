Le chocolat n'apprécie guère la canicule

Préférer la cave au frigo

Et pour celles et ceux qui seraient parvenus à ramener du chocolat à la maison sans qu’il fonde, se pose la question de son stockage. « C’est une question que me posent souvent les clients, répond Emmanuelle Lieber. Le frigo n’est pas une bonne idée. Il y fait trop froid et l’humidité peut faire perdre son goût au chocolat. L’idéal, c’est une cave entre 16 et 20 degrés. Mais jusqu’à 25 degrés, on peut encore laisser le chocolat dehors sans risques » explique la chocolatière delémontaine. /tna