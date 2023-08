Clair-Logis entre dans une nouvelle ère

Un nouveau départ pour Clair-Logis à Delémont. Le nouvel édifice de la résidence médico-sociale a accueilli ses premiers pensionnaires début juillet après plus de deux ans et demi de travaux. Il comprend un EMS de 39 lits, une unité de vie psycho-gériatrie de 16 lits qui sera opérationnelle dès septembre et 9 appartements protégés. Tous les appartements protégés sont déjà pris et 24 résidents sont déjà installés en EMS. L’inauguration officielle du bâtiment qui a été construit à l’emplacement de l’ancien, soit à la route de la Mandchourie, aura lieu ce vendredi 25 août.

La ville Delémont a dû plusieurs fois venir en aide financièrement à la Fondation Clair-Logis pour répondre à des problèmes de liquidités. Le président du Conseil de fondation et conseiller communal en charge de l’action sociale ne cache qu’un coup de pouce supplémentaire sera vraisemblablement nécessaire pour couvrir l’année 2023. Le montant exact n’est pas encore connu. Patrick Chapuis précise que la fondation « devrait voler de ses propres ailles » par la suite, mais elle devra atteindre d’ici la fin de l’année un taux de remplissage de 98% pour payer le loyer qui se monte à près d’un million de francs par an. Clair Logis est, en effet, locataire du nouveau bâtiment dont la construction a été financée par un acteur privé : la Compagnie des Parcs du Pont-Neuf SA qui vient, par ailleurs, de vendre l’édifice à Avena Fondation BCV 2e pilier.