Jura-24 veut valoriser les balades franc-montagnardes

Jura-24 veut inspirer les amateurs de promenades et autres randonnées. A quelques mois du jubilé du 23 juin 1974, l’association Jura-24, qui chapeaute l’événement, appelle la population à partager ses « plus belles balades aux Franches-Montagnes ». De quoi mettre en avant « la beauté immortelle du haut plateau jurassien », écrit-elle dans un communiqué. Jura-24 souhaite aussi que ces tracés aient une certaine richesse patrimoniale, historique, écologique et artistique.





Cadres en bois

Les marcheurs peuvent proposer leur parcours favori jusqu’au 30 septembre 2023, via un formulaire en ligne, en mentionnant l’itinéraire et plusieurs éléments d’intérêt particulier. Un jury se réunira ensuite pour déterminer les meilleurs parcours ; ils seront ensuite délimités par de grands cadres en bois. Le jubilé du 23 juin 1974 sera célébré tout l’été 2024, jusqu’au 24 septembre. Des festivités, qui mettront en valeur l’histoire du canton. /comm-cto