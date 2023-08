Rentrée scolaire particulière à Soyhières

Impatience ou excitation, crainte ou nostalgie des vacances, ce lundi a été un grand jour pour de nombreux jeunes Jurassiens : à l'école primaire, plus de 6'000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école à l'occasion de la rentrée scolaire. Une rentrée particulière à Soyhières marquée par le regroupement des élèves de La Réselle avec ceux de Pleigne et Mettembert qui forment désormais le cercle scolaire du Haut-Plateau. Les enfants de Soyhières, Movelier, Ederswiler, et désormais Pleigne et Mettembert, sont regroupés, à Pleigne et Movelier pour les petits degrés (1-4P), et à Soyhières pour les grands (5-8P). « On accueille des élèves nouveaux dans nos classes, on doit faire connaissance avec eux. C’est un processus qui va prendre du temps mais ce sont des changements qui font du bien et permettent de dynamiser l’école », se réjouit Muriel Lüthi, directrice du cercle scolaire du Haut-Plateau et enseignante en 7-8P à Soyhières. Parmi les impacts, les transports scolaires ont été adaptés, les classes également, et l’ambiance de l’école à Soyhières qui n’accueillera plus de petits degrés va « assurément » changer, « ça va être un peu plus vif au niveau de la récréation », plaisante Muriel Lüthi.