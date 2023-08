La CIAT soutient finalement la construction d’un centre Justice et Police

La CIAT se range du côté du Grand Conseil, mais sous conditions. La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire annonce ce mardi qu’elle soutient le crédit d’étude du projet de construction du nouveau Centre Justice et Police à Reconvilier, lorsque Moutier rejoindra le Canton du Jura au 1er janvier 2026. Pour rappel, alors que la CIAT s’était opposée à ce nouveau bâtiment, le Grand Conseil avait exprimé sa volonté de ne pas renoncer au projet.

La commission a procédé à l’examen préalable du crédit d’étude et relève que la parcelle choisie pour la construction présente quelques défis et risques. À savoir qu’elle est située dans le périmètre de protection des eaux et la CIAT est préoccupée, car elle indique qu’on ne connaît pas exactement le degré de pollution du sol. Mais malgré ces incertitudes, la Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire soutient ce crédit, qui sera voté par le Grand Conseil bernois lors de la session d’automne, tout en l’assortissant de différentes conditions. Elle demande notamment qu’un concept de mobilité soit élaboré, puisque le nouveau bâtiment se situera à seulement quelques minutes à pied de la gare de Reconvilier.

Autre demande de la CIAT : l’élaboration d’un rapport sur le taux d’utilisation des salles d’audience dans le canton, ainsi que d’une méthode pour collecter ces chiffres. En effet, l’extension des surfaces qui y sont destinées est onéreuse, et ce rapport permettra, selon le communiqué, de s’assurer que les constructions pour la justice et la police sont limitées au nécessaire.

Finalement, au vu des multiples incertitudes que comporte le projet et en raison de l’urgence, la CIAT propose de réaliser un concours de projets, plutôt qu’un concours portant sur l’étude et la réalisation. L’étude et la procédure de sélection coûteront 8,2 millions de francs.







Crédit pour les locaux provisoires

En attendant la construction du nouveau centre Justice et Police à Reconvilier, des locaux provisoires ont été trouvés. La police mobile sera logée à Loveresse et les services de justice à Bienne. Ces locaux requièrent des dépenses d’environ 14 millions de francs. La CIAT propose au Grand Conseil d’accepter le crédit correspondant lors de sa prochaine session.







Crédit pour Tavannes Machines

Au printemps 2023, le Grand Conseil a approuvé l’acquisition du bâtiment de Tavannes Machines. Il est prévu de rénover et d’agrandir l’ancienne usine pour y établir plusieurs unités administratives. Les coûts pour ces travaux s’élèvent à 46 millions de francs, et malgré certains risques et des incertitudes financières, la CIAT propose au législatif bernois d’approuver le crédit. /comm-lyg