Prudence devant les horodateurs à Delémont

La police municipale delémontaine fait état ce mardi de récents cas d’arnaques et de vols de cartes bancaires devant les horodateurs de la capitale jurassienne. Il s'agit des premiers délits à proximité de places de parking à Delémont. Quatre cas d’arnaques au parcomètre ont été recensés depuis le début de l’été alors que Delémont était jusqu’ici épargnée. Concrètement, les auteurs distraient les personnes sur le point d’utiliser un automate pour payer le parking. Ils se font passer pour des employés du fournisseur des horodateurs et font mine d’aider l’utilisateur. Au lieu de ça, ils observent le code de la carte bancaire, la subtilisent et la remplacent par une autre. « Dans un cas récent, une personne s’est vue dérober plusieurs milliers de francs sur son compte », explique Roland Moritz.

Enquête et conseils

Le commissaire de la police municipale delémontaine précise qu’aucune interpellation n’a encore eu lieu dans ce dossier mais « une enquête est en cours ». Plusieurs polices judiciaires collaborent au niveau national dans ce dossier.

Dans l’intervalle, la police municipale delémontaine rappelle à la population que le paiement sur l’ensemble des parcomètres de Delémont, Porrentruy et Saignelégier s’effectue avec une carte bancaire sans contact et donc sans code, ou alors via une application mobile ou encore de la monnaie. Les interventions techniques sur ces appareils sont exécutées par des policiers municipaux uniquement. En cas de doute sur les intentions de personnes insistantes, la police invite à contacter le 117. /mmi