Cohabiter avec le loup au lieu de le tuer

Le loup a sévi dans la région. Le canton de Berne le confirmait la semaine passée : c’est bien ce prédateur qui est à l’origine de l’attaque sur le Chasseral le 28 juillet dernier. Cinq bêtes avaient été tuées.

L’évènement avait fait réagir l’Association suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs (ASPTcontreGP) au début du mois. Elle demandait d’autoriser l’abattage de l’animal. Mais le loup visé ne réunit pas tous les critères nécessaires.

D’autres organisations préfèrent prendre le problème par l’autre bout. « On considère que le tir est la première solution. C’est faux », assure Yves Bongard, secrétaire d’Avenir Loup Lynx Jura (ALLJ). L’association prône la cohabitation avec les grands prédateurs et préconise plusieurs solutions pour faire face au loup : « Le berger est une des solutions les plus fiables, mais cela à son coût », reconnaît Yves Bongard. Il cite également l’installation de clôtures électrifiées, ainsi que l’utilisation de chiens de protection. Le secrétaire de l’ALLJ estime cependant que c’est au milieu agricole de faire les démarches pour se protéger : « Ce serait maladroit de venir vers les agriculteurs ou les faîtières (…) les solutions doivent venir d’eux-mêmes ».