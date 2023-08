La Semaine du Goût 2023 propose 32 événements dans la région

C’est un rendez-vous traditionnel pour les fins palais et les amateurs de bonne chère : la Semaine suisse du Goût vivra sa 23e édition du 14 au 24 septembre prochains. Dans le Jura et le Jura bernois, 32 activités sont proposées, un nombre supérieur à la moyenne des années précédentes. « C’est le retour à la simplicité provoqué par la pandémie qui explique cet engouement. On redécouvre que mettre un bout de viande dans une cocote ou faire une soupe de céleris et de pommes, ça marche. Tout le monde peut le faire. Le goût reste une valeur universelle. On essaie d’y retourner lorsque les aléas de notre vie ultra remplie nous le permettent », explique Olivier Boillat, président de la Semaine du Goût pour le Jura et le Jura bernois.

Le temps fort de l’événement sera le 10e marché et concours suisse des produits du terroir, les 24 et 25 septembre à Courtemelon. La participation sera sans précédent : « On vient d’établir un record avec 1'277 produits venant de pratiquement tous les cantons qui sont en compétition. On n’en a jamais eu autant ! », se réjouit Olivier Boillat. Le canton de Berne sera l’hôte d’honneur. L’événement fera aussi la part belle à la viande de bœuf.

Le programme de la 23e Semaine du Goût dans le Jura et le Jura bernois, puis en Suisse, est à découvrir ici. /rch