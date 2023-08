Une deuxième quinzaine d’août record pour la piscine de Delémont

C’est l’endroit idéal pour se rafraîchir en cette période de canicule. Les piscines de la région sont prises d’assaut depuis le début de la vague de chaleur la semaine passée. Cette forte affluence est bienvenue après les conditions maussades du début du mois et de la fin juillet. À Delémont, la piscine extérieure n’avait jamais accueilli autant de monde lors d’une deuxième quinzaine d’août. Plus de 16'000 nageurs et nageuses ont fréquenté l’infrastructure depuis le 10 août, contre seulement 1'500 lors des neuf premiers jours du mois. La fréquentation a même dépassé les 2'000 personnes dimanche pour la première fois de la saison.