Des travaux perturberont une partie du réseau d’eau à Porrentruy

Il faudra être patient ces prochaines semaines dans certaines zones de Porrentruy pour avoir de l’eau chaude. Dans le cadre de travaux en lien avec le réaménagement de la Place des Bennelats, la société Thermoréseau-Porrentruy est contrainte d’apporter des modifications sur son réseau de conduites du chauffage à distance. Elle devra ainsi travailler sur l’ensemble des secteurs concernés avec une température plus basse que d’habitude entre ce samedi 26 août et le 8 septembre. En raison de la période estivale, la majorité des raccordés au Thermoréseau ne devrait ressentir aucun changement. La production d’eau chaude prendra cependant un peu plus de temps qu’à l’accoutumée.

Les secteurs de la Place des Bennelats et de la rue Pierre-Péquignat subiront des coupures de l’alimentation en chaleur les 30 et 31 août, ainsi que les 6 et 7 septembre de 8h à 17h. /comm-lge