L’intégration des personnes migrantes passe par la formation

Ce sont près de 40 jeunes migrants qui ont terminé cette année leur cursus dans le secondaire II. Depuis 2016, le Canton du Jura ainsi que l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) ont décidé d’orienter leur stratégie d’intégration professionnelle vers la formation. L’objectif est d’ancrer l’intégration dans la durée. Ainsi de nombreux jeunes de 16 à 25 ans bénéficient chaque année d’offres de formation et de mesures passerelles qui ont été créées dans leur intérêt. Ces mesures semblent payantes et durables, selon les autorités. « Pour l’AJAM, c’est vraiment un pas très important. C’était une volonté d’intégrer le plus possible de monde dans notre vie, mais pour cela il faut former », explique Suzanne Maître Schindelholz, présidente de l’AJAM.