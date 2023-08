Valse des guinguettes à la Braderie prévôtoise

Les rues de Moutier sont en pleine effervescence. La Braderie prévôtoise démarre ce vendredi, et on s’active pour terminer l’installation des guinguettes. Il y en aura une trentaine cette année, un chiffre honorable. Mais les observateurs remarqueront la disparition de certains stands.

C’est un problème, mais disons-le tout de suite : il n’est pas propre à la Braderie prévôtoise. Il est de plus en plus difficile pour les sociétés locales de tenir une guinguette. Il faut du monde, parfois des dizaines de bénévoles tout au long du week-end, sans parler du montage et du démontage des infrastructures. Face à ces contraintes, certains clubs ou associations ont donc décidé de laisser tomber. Citons le Basket-Club Moutier, le Uni-Hockey Club également, lequel a sondé ses 70 membres actifs en amont. Constat amer dressé par le président de l'UHCM Yves Misteli : moins de 10% ont souhaité s’engager pour la Braderie.





La voie du partenariat

Le Tennis-Club Moutier, lui, avait déjà baissé les bras il y a une dizaine d’années. Mais il fera son retour ce week-end, explique son président Sven Bouchat. Un retour certes, mais pas tout seul. Le TCM a trouvé son salut dans un partenariat avec... le FC Perrefitte.